CSPC: Ricordo del barone Pierre de Coubertin.

Ricorre l’anniversario della scomparsa, avvenuta a Ginevra il 2 settembre del 1937, di Pierre de Frèdy, barone di Coubertin, meglio noto come Pierre de Coubertin, Pedagogista e storico francese passato alla storia per aver riproposto e fondato, in chiave moderna, i Giochi Olimpici. Illuminato personaggio dello Sport che si è sempre speso in ambito educativo e sostenitore di una corretta disciplina sportiva da inserire all’interno di qualsivoglia programma pedagogico. Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin desidera ricordarlo con ammirazione e rispetto condividendone il pensiero e la filosofia nell’attualità del presente. Il 6 aprile 2023 la Repubblica di San Marino ha inaugurato solennemente la Via Barone Pierre de Coubertin al Polo Sportivo di Serravalle.

Comunicato stampa

Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC

