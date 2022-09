Da San Marino, il grande wrestling a Portile

Da San Marino, il grande wrestling a Portile.

Associazione Wrestling San Marino e Polisportiva Union 81 presentano La Leggenda dei Titani, lo show di wrestling che si terrà presso la sede della Polisportiva a Portile (MO), sabato 1 ottobre alle ore 21. La leggenda dei titani è segna l’esordio di AWS davanti al pubblico degli appassionati di tutte le età con uno show totalmente organizzato dalla prima federazione di wrestling della Repubblica di San Marino. Lo spettacolo sarà composto da sei incontri che verranno annunciati uno alla volta con l’avvicinarsi della data del primo ottobre. Parteciperà allo spettacolo una rosa di atleti di altissima qualità, tra cui “Il leone italiano” Rocco Garzya, in forza alla promotion inglese Hustle e comparso nel programma WWE – NXT UK, Shock (campione italiano di wrestling) e Mr. PDP, lottatore sanmarinese ex campione italiano di coppia. Ospite speciale di La Leggenda dei Titani sarà l’influencer Greta Ray, cantante e showgirl autrice del disco Haters. Nel corso dello spettacolo verranno presentati il nuovo titolo della federazione, che andrà ad affiancare le cinture esistenti di Campione del Titano e Campioni di Coppia del Titano, insieme al Codex Titanorum, il sistema di regole che andrà a caratterizzare lo svolgimento degli incontri AWS rendendoli unici. Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia. Nei pressi della sede dell’evento sarà presente un punto di ristoro / bar. Il prezzo del biglietto d’ingresso è 15 pr il premier e 12 per gli altri Si ringraziano gli sponsor.

AWS – Associazione Wrestling San Marino

LA LEGGENDA DEI TITANI

Sabato 1 ottobre 2022 – ore 21.00

Polisportiva Union 81 – Via Tincani e Martelli, Portile (MO)

Per info e prenotazioni +39 333 627 6434



I più letti della settimana: