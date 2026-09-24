Da venerdì al via la San Marino Cup di ginnastica ritmica

Si apre la 13ª edizione dell’International Rhythmic Gymnastics Tournament “San Marino Cup”, appuntamento ormai tradizionale nel calendario della Federazione Sammarinese Ginnastica e tra gli eventi internazionali di riferimento per la ginnastica ritmica a San Marino. Dal 25 al 27 settembre, il Multieventi Sport Domus ospiterà tre giornate di gare, con circa 230 ginnaste attese in pedana in rappresentanza di Austria, Cipro, Corea, Italia, Lituania, Slovenia, Svizzera e Ucraina. Un appuntamento di respiro internazionale che coinvolgerà atlete di diverse categorie e livelli, in un fine settimana dedicato alla ginnastica ritmica. Grande attenzione sarà rivolta anche alle ginnaste sammarinesi impegnate nella competizione. Nella categoria Senior FIG gareggeranno Eva Bombagioni, Emma Fratti e Camilla Rossi, mentre nella categoria Junior FIG scenderanno in pedana Sara Ceccoli e Ludovica Vannoni. Il programma della manifestazione prevede inoltre un confronto dedicato alle rappresentative dei Piccoli Stati, con San Marino e Cipro protagonisti di una sfida che arricchirà ulteriormente il programma della 13ª edizione della San Marino Cup.

C.s. Cons







