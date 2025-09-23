Dai Veterani al Giovanile, weekend ricco per la pesca sammarinese

Un fine settimana all’insegna di gare e divertimento per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva, impegnata dai Veterani fino al campionato sammarinese Promozionale e giovanile. La quarta e ultima prova del Campionato Sammarinese Veterani ha visto il trionfo nel settore A di Luciano Valentini, seguito sul podio da Sergio Scarponi e Lino Giardi. Nel B ha ottenuto la vittoria Renzo Francioni, secondo Marino Gasperoni e terzo Romano Pasquinelli. Grazie al successo di settore Renzo Francioni si laurea campione di categoria Veterani 2025, Lino Giardi e Luciano Valentini completano il podio finale assicurandosi anche loro il posto nella Nazionale che rappresenterà San Marino ai prossimi Mondiali di categoria nel 2026. Oltre a loro tre si aggiungo anche Marino Gasperoni e Sergio Scarponi. Nel weekend di Sport in Fiera si è svolto l’annuale omonimo trofeo, disputato al Lago di Faetano e valevole per l’ultima prova del Campionato Sammarinese Ragazzi U12-15-18. Nell’U12 sale sul gradino più alto del podio Edoardo Giancecchi che diventa campione di categoria, secondo Thomas Giancecchi e terzo Giacomo Stacchini; nell’U15 si aggiudica la vittoria Samuele Brighi, seguito da Thomas Cavalli - in virtù della seconda posizione campione Under 15 - e Matteo Jeannin. Infine l’Under 18, Riccardo Ducci fa registrare il punteggio migliore e si aggiudica il Trofeo ‘Sport in Fiera’, con secondo posto di Alessio Conti, che con questa posizione si assicura anche il titolo di categoria. Le premiazioni hanno visto assegnate tutte le posizioni del podio per categoria. Premiati da Emanuele Vannucci, membro del Comitato Esecutivo del Cons, sono saliti sul palco del Multieventi Marco Ceccoli Pondini e Thomas Giancecchi secondi e terzi nell’Under 12, Denis Errante e Matteo Jeannin nell’Under 15 e Riccardo Ducci secondo di categoria U18. Parallelamente, al Lago Pascoli di Rimini si è tenuta la prima prova del Campionato Sammarinese Promozionale: Renzo Francioni, fresco di titolo Veterani, ha trionfato nel settore A con Sergio Scarponi e Thomas Biordi a chiudere il podio, mentre nel B ha ottenuto la vittoria Roberto Scarponi seguito da Luciano Valentini e Denis Drudi.



c.s. Cons / Federazione Sammarinese Pesca Sportiva



