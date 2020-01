Dal Master Paperino soddisfazioni per la Scuola Federale

Dal Master Paperino soddisfazioni per la Scuola Federale.

E’ partito con il piede giusto il 2020 della Scuola Federale Tennis di San Marino. Dopo l’ottimo terzo posto conquistato da Dennis Spircu dopo dieci partite al Lemon Bowl di Roma, all’esordio nella categoria Under 12, nel weekend sono arrivate ancora soddisfazioni dal Master Paperino FJP Red, Orange, Green e Yellow, valido per la qualificazione alla fase interprovinciale. Il Master Red e Orange è andato in scena al CT Casalboni di Santarcangelo. Nella categoria Red hanno gareggiato Lorenzo Del Prete e Mattia Bruschi, che è arrivato in finale; nel tabellone Orange, invece, erano presenti Lorenzo Casadei, Christian Ottaviani e Denis Moroni. Questi ultimi si sono affrontati in semifinale e ad avere la meglio è stato Moroni, che poi si è arreso all’ultimo atto del torneo, classificandosi secondo. Il CT Valmarecchia ha ospitato il Master Yellow, al quale hanno preso parte Giulia Spircu e Nicolò Crescentini, vincitore del tabellone B. IL CT Viserba è stato infine teatro del Master Green, che ha visto impegnata una nutrita rappresentanza della Scuola Federale: Leonardo Pederella, Daniele Longo, Anna Palmieri, vincitrice del tabellone B, e Gian Nicola Lonfernini, vincitore del torneo. Prossimo impegno il Master interprovinciale, in programma il prossimo weekend.



