Dall'Adriatico all'Atlantico in bicicletta: l'impresa di Marino Gasperoni.

Il presidente del Montevito Ciclismo Marino Gasperoni si è reso protagonista nei giorni scorsi di una bella impresa. Il cinquantanovenne tesserato della Federazione Sammarinese Ciclismo, insieme al riminese Stefano Sertori, ha compiuto la traversata dall’Adriatico all’Atlantico in bicicletta.

Partiti dal porto di Rimini alle 15:00 di martedì 7 settembre, i due sono arrivati a Finisterre (Spagna) giovedì 16 settembre alle 12:00. Un viaggio di 2.200 km, attraversando Alpi e Pirenei, lungo il cammino di Santiago de Compostela, transitando per luoghi celebri come il Mont Ventoux. Ogni tappa è stata documentata dall’immancabile selfie. Gasperoni ha fatto rientro a San Marino venerdì scorso.



