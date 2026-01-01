Dall’eredità del Barone alla fiaccola olimpica di Rimini: un filo di valori che unisce storia e presente

Oggi ricorrono “163 anni dalla nascita, a Parigi il 1° gennaio 1863, del Barone Pierre de Coubertin”, fondatore dei Giochi Olimpici moderni e instancabile promotore di una visione dello sport come strumento di educazione, dialogo e pace tra i popoli. Questa ricorrenza, celebrata ogni anno dai Comitati Pierre de Coubertin di tutto il mondo, assume nel 2026 un significato particolarmente simbolico: pochi giorni ci separano infatti dal passaggio della Fiaccola Olimpica il 5 gennaio a Rimini, al quale sarà presente il “Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin”(CSPC)e il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), in rappresentanza della Repubblica di San Marino e della sua adesione ai valori olimpici e ai sani principi universali del Fair Play e ai valori fondanti dello Sport. Lo spirito coubertiniano — fondato sui valori di lealtà, rispetto, inclusione, impegno educativo e fratellanza tra le comunità “ continua a parlare al presente e a illuminare il senso più profondo del percorso della Fiaccola: non solo un cammino fisico, ma un viaggio di idee, di relazioni e di responsabilità condivisa.” «Lo sport non costruisce il carattere, lo rivela», ricordava Coubertin. Nel segno di questa visione, la partecipazione al passaggio della Fiaccola a Rimini — dove saranno presenti il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin e il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play — rappresenta un invito a rinnovare l’impegno per una società più coesa, solidale e aperta, in cui lo sport sia strumento di crescita personale e comunitaria. Nel celebrare la figura di Pierre de Coubertin, rendiamo omaggio alla sua eredità culturale e morale e riconfermiamo la volontà di promuovere i valori olimpici come patrimonio vivo, capace di unire generazioni, territori e culture diverse. “Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin, nato a San Marino il 1° gennaio 2022, è ancora una realtà giovane, ma profondamente impegnata a far crescere e radicare questi valori nella nostra comunità.”

Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP









