Dalla specialità del Libero alla Solo Dance, continua il percorso europeo del pattinaggio artistico sammarinese

Dalla specialità del Libero alla Solo Dance, continua il percorso europeo del pattinaggio artistico sammarinese.

Dopo Beatrice Casarin, impegnata nella specialità del Libero, la Coppa Europa di pattinaggio artistico ha visto scendere in pista Elisa Benedettini, in gara nella categoria Senior Ladies Solo Dance, accompagnata dall’allenatrice Sara Faragona. La competizione, disputata a Stade, in Germania, dal 17 al 24 ottobre, si è svolta con un unico programma di Free Dance, al termine del quale Elisa ha concluso al 24° posto con 31,79 punti. L’emozione del debutto internazionale e la stanchezza del viaggio hanno inciso sulla sua prestazione, portandola a commettere un errore su un elemento di alto valore. Per Elisa, che pratica la Solo Dance da tre anni, questa esperienza rappresenta un’importante occasione di confronto internazionale e una nuova tappa nel proprio percorso sportivo, costruito con impegno e costanza.

Comunicato stampa

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