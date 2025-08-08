Daniele Mazza pronto per i The World Games a Chengdu

Tutto pronto per la trasferta in Cina, precisamente a Chengdu: Daniele Mazza portacolori del CONS di San Marino parteciperà a “The World Games” che si terranno dal 7 al 17 agosto, organizzati dall’International World Games Association (riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale) che comprende discipline esterne alle olimpiadi, tra i quali ci sono anche le categorie paralimpiche.

Nello specifico Daniele parteciperà alla “sezione” degli “Underwater Sports”, confrontandosi con altri atleti nella disciplina dell’apnea, sia con attrezzi (Finswimming) che senza (Freediving). I giorni salienti della gara saranno il 10 e l’11.

Per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee, Mazza non è un volto nuovo, infatti ha conquistato la medaglia d’oro nell’apnea dinamica al Freediving Parasport World Championship, stabilendo il nuovo record mondiale ed è il presidente della Sub Haggi Statti.

Sarà accompagnato in questa avventura dal suo amico e coach Matteo Del Bianco, mentre noi anche se da casa, saremo tutti a tifare come se fossimo lì.

c.s. CONS











