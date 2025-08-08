TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:10 SdS Beccari: per il riconoscimento dello Stato di Palestina “non necessariamente dobbiamo arrivare a dicembre” 17:58 Scossone al campionato sammarinese: La Fiorita -5; Murata -9 16:45 Il San Marino debutta a Cattolica con il Termoli nel Girone F 16:05 Vendemmia iniziata anche a San Marino, l'enologo: "Ci aspettiamo una buona produzione" 15:49 Attirare nuovi flussi turistici: la Provincia di Rimini getta le basi 15:40 "I CapiFamiglia" presentano la richiesta di Referendum Consultivo sull’associazione all’Unione Europea 15:02 Sparizione gatti, colpa del lupo? "Ipotesi improbabile", parla l'esperto 13:40 Germania, stop parziale alla vendita di armi verso Israele 13:03 Aviosuperficie di Torraccia; il Comitato Civico chiede chiarezza. SdS Pedini Amati: "Intervento necessario in un paese evoluto" 12:58 Per la prima volta a San Marino il "CIVS"
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Daniele Mazza pronto per i The World Games a Chengdu

8 ago 2025
Daniele Mazza pronto per i The World Games a Chengdu

Tutto pronto per la trasferta in Cina, precisamente a Chengdu: Daniele Mazza portacolori del CONS di San Marino parteciperà a “The World Games” che si terranno dal 7 al 17 agosto, organizzati dall’International World Games Association (riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale) che comprende discipline esterne alle olimpiadi, tra i quali ci sono anche le categorie paralimpiche.
Nello specifico Daniele parteciperà alla “sezione” degli “Underwater Sports”, confrontandosi con altri atleti nella disciplina dell’apnea, sia con attrezzi (Finswimming) che senza (Freediving). I giorni salienti della gara saranno il 10 e l’11.
Per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee, Mazza non è un volto nuovo, infatti ha conquistato la medaglia d’oro nell’apnea dinamica al Freediving Parasport World Championship, stabilendo il nuovo record mondiale ed è il presidente della Sub Haggi Statti.
Sarà accompagnato in questa avventura dal suo amico e coach Matteo Del Bianco, mentre noi anche se da casa, saremo tutti a tifare come se fossimo lì.

c.s. CONS






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport