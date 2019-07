Davide Brunetti vince il torneo nazionale Under 14 del Misano Sporting out, tappa del circuito regionale

Ancora buone notizie per gli allievi della San Marino Tennis Academy. In questo caso protagonista è stato Davide Brunetti, che si è aggiudicato il tabellone Under 14 nel torneo nazionale giovanile del Misano Sporting Club, tappa del circuito regionale. Il giovane seguito sul Titano da Giorgio Galimberti, accreditato della terza testa di serie nel torneo misanese, ha battuto nei quarti Giovanni Fabiani, in semifinale il numero 2 del seeding, Francesco Serafini, mentre in finale ha sconfitto 6-2 6-1 Edoardo Vanni, quarta forza del tabellone.