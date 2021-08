Davide Moretti in prestito per una stagione alla VL Pesaro

Nella prossima stagione Davide Moretti giocherà con la VL Pesaro.

Il comunicato della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro:

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver sottoscritto l’accordo per la stagione sportiva 2021/2022 con Davide Moretti, playmaker di 190 cm e 81 kg nato a Bologna il 25 marzo 1998. Cresce nel settore giovanile del Pistoia Basket 2000 e nel 2013 passa alla Stella Azzurra Roma con cui nel 2013/2014 disputa il campionato di Divisione Nazionale B. Nell’annata successiva torna a Pistoia e con il club toscano esordisce in Serie A nel match contro la Vanoli Cremona. Nella stessa stagione vince anche il campionato italiano Under 17.

Nel 2015/2016 e nel 2016/2017 in Serie A2 difende i colori del Treviso Basket. Nel giugno 2017 un passaggio importante per la sua carriera: approda negli Stati Uniti dove nel campionato NCAA attende Texas Tech University.

Nel 2018/2019 con la stessa formazione è protagonista terminando al secondo posto la regular season della Big 12 Conference. Questo risultato vale al suo club anche la qualificazione alla March Madness, oltre ad arrivare alla Final Four del torneo. Moretti realizza 12 punti di media in 4 partite. Grazie all’ottimo contributo del play bolognese i Red Raiders in semifinale battono Michigan State e per la prima volta approdano alla finale del Torneo NCAA che vede il successo di Virginia all’overtime.

Nel maggio 2020 torna in Italia sottoscrivendo un contratto pluriennale con l’A|X Armani Exchange Milano, club dal quale arriva a Pesaro con la formula del prestito annuale. Con la squadra di Coach Messina vince la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Veste con successo la maglia della Nazionale azzurra: nel 2016 in Turchia vince la medaglia di bronzo agli Europei Under 18 mentre il 30 novembre 2020 a Tallinn debutta con la selezione maggiore allenata da Coach Sacchetti nel match contro la Russia valevole per le qualificazioni al Campionato Europeo 2022.

Nella sua nuova esperienza con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Davide vestirà la canotta numero 7.