De Rossi lotta ma cede a Schepper a Forlì. Vittorie per le squadre Under 16 D2 del CAST

De Rossi lotta ma cede a Schepper a Forlì. Vittorie per le squadre Under 16 D2 del CAST.

Fine settimana ricco di impegni per i tennisti biancazzurri. Marco De Rossi ha affrontato il primo turno di qualificazione del Challenger Atp in corso sui campi del Circolo Tennis Villa Carpena di Forlì. Il sammarinese, al via grazie ad una wild card, ha giocato un ottimo match contro il francese Kenny De Schepper, ex 62 delle classifiche Atp e attualmente tra i primi 300 al mondo, ma ha dovuto cedere con il risultato di 6-3 6-1. De Rossi tornerà in campo nel weekend per le qualificazioni degli Internazionali Città di Frascati. Nel weekend sono scese in campo anche le formazioni femminili del CAST. Le ragazze dell’Under 16 (nella foto), impegnate nella fase regionale, hanno superato i quarti di finale imponendosi sul Cus Ferrara. Silvia Alletti e Talita Giardi hanno affrontato rispettivamente le 3.3 Elena Ravani e Martina Ronconi, vinvendo 6-2 6-1. Sabato è in programma la semifinale contro Faenza (sede da definire). La formazione di Serie D2 ha affrontato l’ultima partita del girone, chiudendo al primo posto. Sono scese in campo Giorgia Benedettini e Giulia Galvani, che hanno centrato due successi per 62 6-3 e 6-0 7-6. Battuta d’arresto, invece, per la formazione maschile di D4, scesa in campo al Circolo Cicconetti di Rimini. I titani hanno perso 2-1. Marco Benassi ha ceduto nel primo singolare per 5-7 7-5 6-0, mentre Loris Volpinari ha vinto il secondo per 6-4 6-1. Sconfitta per il doppio composto da Fabio Gualtieri e Thomas Forcellini (6-3 6-1). I titani accedono comunque alla seconda fase e domani conosceranno i propri avversari.

c.s. Federazione sammarinese Tennis

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: