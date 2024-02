Debutto convincente per la squadra di ginnastica sammarinese nel Campionato di Serie C

Debutto convincente per la squadra di ginnastica sammarinese nel Campionato di Serie C.

Buon inizio di campionato per la squadra biancazzurra della ginnastica ritmica di Serie C composta da Gloria Ambrogiani, Eva Bombagioni, Sara Ceccoli, Vittoria Magnani e Giorgia Mini, come riserva, e accompagnate dalle tecniche Federica Protti e Serena Sergiani. La prima tappa, organizzata dalla Federazione Sammarinese Ginnastica al Multieventi Sport Domus, ha visto scontrarsi 51 squadre provenienti da Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio. La squadra sammarinese ha ottenuto un buon settimo posto nella classifica finale con il punteggio complessivo di 98.600 dopo le prove di Gloria Ambrogiani al cerchio con un punteggio di 24.150, di Vittoria Magnani alla palla con un punteggio di 24.850, Eva Bombagioni alle clavette con un punteggio di 24.150 e Sara Ceccoli al nastro che, con punteggio di 25.450, ha raggiunto il terzo punteggio più alto di questa specialità nelle due giornate di gara. Molto buona la prestazione della squadra in questa prima prova, con le atlete che hanno dato il massimo per ben figurare. La prossima giornata si terrà nel fine settimana del 2 e 3 marzo a Ferrara.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: