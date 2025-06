Debutto positivo per Giacomo Casadei ai Campionati Europei Under 23

Ad un mese esatto dai Giochi dei Piccoli Stati Giacomo Casadei ha esordito questa mattina ai Campionati Europei di nuoto Under 23 in svolgimento in Slovacchia. Il nuotatore biancazzurro, accompagnato dal direttore tecnico Luca Corsetti, ha affrontato oggi le batterie dei 50 rana. Una buona prova quella del sammarinese, che ha fermato il cronometro a 29.09, di poco superiore al suo personale. Domani sarà impegnato nei 200 e sabato chiuderà con la prova nei 100 rana.





c.s. FSN