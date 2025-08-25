Definita la Nazionale di pesca al colpo per il Campionato del Mondo in Bosnia

Definita la Nazionale di pesca al colpo per il Campionato del Mondo in Bosnia.

La Federazione Sammarinese Pesca Sportiva si prepara alla partecipazione al Campionato del Mondo di specialità Pesca al Colpo, manifestazione di caratura internazionale che si terrà il 6 e 7 settembre nel lago di Modrac, in Bosnia-Erzegovina. Il presidente federale Bruno Zattini ha presentato al lago di Faetano la squadra sammarinese, che sarà accompagnata dal capo missione Massimo Biordi e Marco Scarponi, delegato federale. Fanno parte della spedizione serva Ivan Biordi, Paolo Muccioli, Massimo Selva, Filippo Parenti, Stefano Reghini e Jacopo Angelini. La formazione sarà guidata dal tecnico Stefano Defendi e dal collaboratore Andrea Rossi. Un agosto ricco di gare tra giovanile e Method La FederPesca si dimostra tra le più attive del panorama sammarinese con gare nel Campionato giovanile e l’inizio del Campionato di specialità Method. Il campionato regionale giovanile è giunto alla quinta e penultima prova, con la gara alla quale hanno preso parte 32 atleti. Nell’U10 la vittoria nel primo settore è andata a Lorenzo Sommaria (Lago Consandolo) e nel secondo a Diego Balloni (Lago Pascoli); passando nell’Under 13 Jacopo Travaglione ha trionfato nel primo settore con il terzo posto del sammarinese Denis Errante, nel settore B sale sul gradino più alto del podio Nicolò Sabatini e bronzo di Samuele Brighie nel terzo settore successo di Alessandro Paiola e gradino più basso del podio del sammarinese Marco Pondini. Luca Benatti ha trionfato nel settore A dell’U15, quarto e quinto i biancazzurri Matteo Jeannin e Alessandro Torsani.Nel secondo settore vittoria di Daniele De Paoli, quarto posto di Gabriel Roman e quinto di Daniele Clementi. Il 13 settembre l’appuntamento decisivo per l’assegnazione dei titoli regionali delle tre categorie con l’ultima prova ai laghi Sapaba di Bologna. Intensa attività anche al lago di Faetano, dove è andata in scena la prima prova del Campionato Sammarinese di specialità Method. Oscar Grandoni trova il successo, mettendosi davanti a Giancarlo Fusini e Domenico Rattini.



