Delegazione del Premio Internazionale Fair Play Mecenate in visita al CONS

Visita al CONS di una delegazione del Premio Internazionale Fair Play Mecenate, con il presidente Angelo Morelli e la vice presidente Chiara Fatai. L'associazione toscana organizza, con il Gruppo Menarini casa farmaceutica, il prossimo 4 luglio a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, la 23a edizione del Premio Internazionale Fair Play - Menarini. Si tratta di un evento con rilevante ribalta mediatica che premia le eccellenze dello sport di tutte le discipline a livello internazionale, con un albo d'oro di campioni che ha fatto la storia delle Olimpiadi e delle maggiori competizioni internazionali coinvolgendo giornalisti e personalità di spicco. In questa edizione sarà coinvolto il CONS nei 60 anni dalla fondazione. Il presidente Gian Primo Giardi, presente il segretario generale Eros Bologna, ha consegnato ad Angelo Morelli e Chiara Fatai le pubblicazioni realizzate dal CONS per il cinquantennale e le avventure olimpiche. C'è stata poi una visita guidata al Multieventi e agli impianti dell'area di Serravalle, illustrando agli ospiti - in un incontro improntato alla massima cordialità - l'organizzazione sportiva sammarinese.

Comunicato stampa Cons