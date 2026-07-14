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Delegazione giovanile dell’Atletica Sammarinese ai Campionati Balcanici Under 18

14 lug 2026
Delegazione giovanile dell’Atletica Sammarinese ai Campionati Balcanici Under 18

Lo scorso fine settimana è stato dedicato alla delegazione giovanile della Nazionale sammarinese, impegnata ai Campionati Balcanici Under 18, disputati a Novo Mesto, in Slovenia. Per la squadra, guidata dai tecnici Massimo Meca e Roberto Pazzaglia, la manifestazione ha rappresentato un importante banco di prova e un’occasione di crescita, sia dal punto di vista tecnico che umano. Un’esperienza preziosa per formare il carattere dei giovani atleti sammarinesi e prepararli alle competizioni internazionali, confrontandosi con rappresentative di nazioni di grande tradizione atletica come Grecia, Turchia e Ucraina. Oltre all’importante esperienza maturata, sono arrivati anche risultati di rilievo. Nel salto triplo, Greta Sanmartini ha conquistato il 12° posto con la misura di 11,35 metri, mentre Roberto De Luca ha chiuso al 14° posto con 13,01 metri stabilendo il nuovo primato sammarinese di categoria. Buone le prestazioni di tutta la delegazione degli atleti sammarinesi:

  • Andrea Zafferani – 400 ostacoli: 1’03”36;
  • Marcello De Luca – 110 ostacoli: 16”85;
  • Selva Anita– 100 ostacoli: 17”60; Personal Best
  • Diletta Dimilta – 1500 metri: 5’18”96.

Il settore giovanile della Federazione Sammarinese Atletica Leggera continua così il proprio percorso di crescita, mettendosi in evidenza anche oltre i confini nazionali. Un’esperienza che merita di essere riproposta, coinvolgendo gli atleti evidenziati delle diverse società sammarinesi e offrendo, l’opportunità di partecipare a tutti coloro che si distinguono per merito. L’obiettivo resta quello di proseguire nello sviluppo dei giovani talenti e rappresentare al meglio i colori di San Marino nelle competizioni internazionali.

c.s. Ufficio Stampa FSAL




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