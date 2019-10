Dennis Spircu si aggiudica anche il Master Internazionale Tennis Trophy FIT Kinder + Sport

Dennis Spircu trionfa nella fase finale del Master Internazionale Tennis Trophy FIT Kinder + Sport andata in scena al Country Club Monte Carlo. L’allievo della Scuola Federale Tennis di San Marino , che aveva staccato per il secondo anno consecutivo il pass per la fase internazionale aggiudicandosi la finale italiana a Roma di fine agosto, si è imposto oggi in finale contro Riccardo Manca, lo stesso avversario che aveva superato nell’ultimo atto della tappa italiana. Una finale che Dennis ha agguantato superando dapprima 6/0 6/4 il bulgaro Boris Borisov, liquidando poi 6/1 6/0 il monegasco Julian Cruz nei quarti e, infine, imponendosi in rimonta in semifinale sull’austriaco Raser Felix al tie break del terzo set (1/6 6/4 10/5). Anche la finale di oggi contro Riccardo Manca si è risolta in favore dell’allievo della Scuola Federale Tennis di San Marino al tie break del terzo: 6/1 3/6 10/4 i parziali che permettono a a Dennis Spircu di aggiudicarsi il titolo Under 10, dopo che lo scorso anno si era fermato solo in semifinale.

C.S. FEDERAZIONE SAMMARINESE TENNIS