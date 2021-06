Dennis Spircu vince singolare e doppio ai campionati regionali pugliesi under 12

Prosegue a suon di successi la stagione di Dennis Ciprian Spircu. Il 12enne allievo della Galimberti Tennis Academy, dopo aver conquistato i trofei nelle prime due prove del Circuito Junior Next Gen nazionale – tour organizzato dalla Federazione Italiana e osservato dal settore tecnico - conquistando i tornei di Villa Carpena (macroarea Nord-Est) e poi Lanciano (Centro-Sud), ha infatti piazzato una doppietta vincente, aggiudicandosi singolare e doppio, anche ai campionati regionali pugliesi Under 12, validi come qualificazione alla Coppa “Lambertenghi” (i campionati italiani di categoria), andati in scena sui campi del Circolo “Dino De Guido” di Mesagne (Brindisi). Il giovane talento riminese, tesserato per il Ct Maglie,in semifinale ha sconfitto 6-0 6-1 Gabriele Calati e in finale si è imposto su Riccardo Manca (n.2 del tabellone) per 6-3 3-6 6-2. Con lo stesso Manca è arrivato il successo di Spircu in doppio: i due, rispettando il ruolo di prima testa di serie, hanno liquidato per 6-1 6-1 in semifinale Paiano-De Vitis e in finale hanno superato per 6-3 6-0 Primerano-Parlante, numero 2 del seeding. Un risultato che è ulteriore conferma delle qualità del giovanissimo che si allena a Cattolica nell’Academy dell’ex davisman azzurro Giorgio Galimberti, di recente affacciatosi anche nel circuito internazionale Tennis Europe, facendo suo il tabellone di consolazione alla “Daimon Cup” Under 12 di Bucarest.

