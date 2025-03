Designazioni internazionali per gli ufficiali di San Marino

Nella finestra delle Nazionali, anche gli ufficiali di gara internazionali di San Marino sono stati destinatari di designazioni a livello europeo. Beltrano, Ercolani e Cordani hanno infatti ricevuto la chiamata per dirigere alcuni incontri della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei Under 17, sia maschili che femminili. Sono volati in Albania, dove si sta giocando il Round 2 di Qualificazione ad Euro U17, Michele Beltrano e Gianmarco Ercolani. Arbitro e assistente internazionali di San Marino sono stati designati nelle partite che – dal 19 al 25 marzo – coinvolgono Azerbaijan e Galles, oltre ai padroni di casa. Martedì prossimo, a Tirana, Beltrano sarà il direttore di gara di Albania-Galles con Ercolani primo assistente. Due giorni fa, per l’altro impegno dell’Albania con l’Azerbaijan ad Elbasan, Ercolani ha assistito il lussemburghese Mueller con Beltrano nel ruolo di quarto ufficiale. È invece partita alla volta di Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, Laura Cordani. Tra due giorni si chiuderà il Girone B1 del Round 2 di Qualificazione agli Europei Femminili U17. Con le padrone di casa, anche Kazakhstan, Estonia e Montenegro. Designata come prima assistente dell’islandese Briet Bragadottir nelle prime due giornate di gara (17 e 20 marzo, Kazakhstan-Estonia ed Estonia- Montenegro), Cordani assumerà il ruolo di seconda assistente al Seaview di Belfast domenica, quando la lettone Jermolajeva dirigerà Estonia-Irlanda del Nord. Un raggruppamento, quello nordirlandese, entrato nella storia dell’arbitraggio mondiale: per la prima volta, infatti, un direttore di gara transgender ha diretto una sfida internazionale. Si tratta di Sapir Berman, da Israele.

FSGC | Ufficio Stampa