Diploma di merito Fair Play a: Valentina Mularoni, Stella Paoletti, Enrico Dall'Olmo, Matile Terenzi e Jessica Zannoni

Con l’arrivo del nuovo anno il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) è già al lavoro per programmare e organizzare la “ 6^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ che si svolgerà il 7 settembre 2023 alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, un appuntamento atteso e che nel ricco programma prevede la consueta Cerimonia di Premiazione delle diverse Categorie Premi Fair Play: Premio Fair Play al Gesto, Premio Fair Play alla Carriera, Premio Fair Play alla Promozione, Menzione d’Onore Fair Play, Diploma di Merito Fair Play, Premio Fair Play Giovani conferito dai media Partner San Marino RTV e L’Informazione di San Marino, Premio Donna Fair Play conferito da Soroptimist Single Club San Marino. Il Consiglio Direttivo del CNSFP ha individuato, al momento, nella Categoria dei Diploma di Merito Fair Play i seguenti Atleti e Atlete: Valentina Mularoni (Jiu jistu), Stella Paoletti (Bocce), Enrico Dall’Olmo (Bocce), Matilde Terenzi (Roller), Jessica Zannoni (Judo) che hanno conseguito con merito brillanti risultati sportivi con impegno, dedizione, sacrifici, con senso del dovere, con vero spirito sportivo e sempre ispirati ai Valori dello Sport e ai principi del Fair Play. In seguito il CNSFP presenterà le altre nomination delle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2023.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP