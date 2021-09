DIRETTA CANALE YOU-TUBE 4° GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY

Per permettere a coloro che non potranno partecipare in presenza all'evento in programma. L'accesso alla Sala Polivalente di Serravalle è consentito solo ad un numero di 130 persone, posti a sedere distanziati, per rispettare le disposizioni sanitarie Covid-19; all'ingresso della Sala saranno consegnati biglietti numerati. E' consigliato l'uso della Mascherina. Sono a segnalare il canale su cui verrà trasmessa la diretta, che poi sarà rilanciata sulla pagina del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play della 4° edizione della Giornata Mondiale del FAIR PLAY che si terrà a San Marino nella Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle il 07 SETTEMBRE 2021 ore 21 Canale You-tube FAIR PLAY RSM Chiediamo gentilmente di iscriversi al canale e di collegarsi martedì sera alle 21. Inoltre condividete con tutti gli interessati e su tutti i social e pagine personali per amplificare al massimo un messaggio di altruismo che è l'essenza del FAIR PLAY. Grazie per la vostra collaborazione, perchè e l'unione che fa la forza, e come sosteniamo da sempre ed è stato motto di questo COMITES " libertà è partecipazione".

Il Presidente del COMITES Diego Renzi Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play - CNSFP

