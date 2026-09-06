Dodgball Festival: i Toscana Reapers vincono a San Marino

Dodgball Festival: i Toscana Reapers vincono a San Marino.

Sono i Toscana Reapers i vincitori della giornata sammarinese del Dodgeball Festival. Al termine delle gare disputate sabato 5 settembre al Wonderbay, la formazione toscana ha preceduto i Ravenna Diablos e i Romagna Demons. Quarto posto per i Roma Gladiators. Per un giorno San Marino e si è trasformato nel tempio del dodgeball, accogliendo atleti provenienti da Italia, Austria, Malesia, Inghilterra e Francia per il primo appuntamento della nona edizione del Festival. Velocità, precisione e capacità di leggere il gioco hanno scandito una giornata intensa, nella quale le formazioni italiane hanno occupato tutte le prime quattro posizioni. Il successo dei Toscana Reapers e i piazzamenti di Ravenna Diablos, Romagna Demons e Roma Gladiators confermano la vitalità del movimento nazionale e il lavoro portato avanti dalle società per dare struttura e continuità a uno sport giovane, ma sempre più organizzato e competitivo. Il dodgeball affonda le proprie radici nella tradizionale “palla prigioniera”, ma oggi è uno sport regolamentato nel quale velocità e precisione devono unirsi a strategia e gioco di squadra. Le azioni si susseguono rapidamente e l’equilibrio di una partita può cambiare in pochi secondi: occorre attaccare, difendersi, controllare il campo e coordinarsi continuamente con i compagni. È questa combinazione a renderlo immediato da seguire, ma molto meno semplice da giocare di quanto possa sembrare. Al termine delle competizioni, la festa al Wonderbay ha riunito atleti, accompagnatori e organizzatori, confermando una delle caratteristiche più riconoscibili del Dodgeball Festival: la capacità di tenere insieme agonismo e comunità, facendo incontrare sullo stesso campo squadre e giocatori provenienti da esperienze e Paesi diversi. Il Festival è realizzato da San Marino Welcome insieme alle federazioni e alle realtà sportive coinvolte – European Dodgeball Federation, Dodgeball Festival, FIGeST e Ravenna Diablos – e gode del Patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino. Il patrocinio riconosce il valore di un progetto che porta sul Titano una disciplina ancora poco conosciuta dal grande pubblico, ma già sostenuta da un movimento organizzato e internazionale. Sostenere gli sport emergenti significa offrire loro spazi, visibilità e occasioni concrete per avvicinare nuovi praticanti, premiando il lavoro quotidiano delle associazioni che ne accompagnano la crescita. Significa anche permettere a San Marino di proporsi come territorio aperto a nuove esperienze sportive e capace di accogliere atleti e organizzazioni provenienti da realtà differenti. Archiviata la giornata del Wonderbay, il Dodgeball Festival cambia terreno di gioco. Oggi, domenica 6 settembre, la manifestazione prosegue sulla spiaggia di Marina di Ravenna con il torneo di beach dodgeball: dalla rapidità del campo indoor alla sabbia dei lidi ravennati, per completare un fine settimana interamente dedicato a una delle discipline emergenti più dinamiche e spettacolari.

C.s. - Ufficio Stampa Dodgeball Festival

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