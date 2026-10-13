Dodici medaglie per il karate sammarinese ai Campionati Europei dei Piccoli Stati a Malta

Dodici medaglie per il karate sammarinese ai Campionati Europei dei Piccoli Stati a Malta.

Tre ori, due argenti e sette bronzi, questo il bottino della delegazione sammarinese di karate che ha partecipato con 15 atleti ai Campionati Europei dei Piccoli Stati, disputati a Malta dal 9 all’11 ottobre. Un risultato di rilievo per la squadra biancazzurra, che ha chiuso al quinto posto nel medagliere, alle spalle di Cipro, Malta, Islanda e Montenegro, presenti con delegazioni più numerose. Ad accompagnare la squadra a Malta il direttore tecnico Carlo Maurizzi insieme ai coach Mauro Casadei, Emanuel Santolini e Alessio Magnelli, impegnati nel supporto tecnico e organizzativo della delegazione durante la manifestazione. Tra i protagonisti assoluti della trasferta, Emanuele Magnelli ha conquistato due medaglie d’oro, imponendosi nel kumite maschile senior +84 kg e nella categoria U21 +84 kg. Doppio podio anche per Eleonora Gaidella, oro nel kumite U21 -50 kg e argento nella categoria senior -50 kg. Sul podio anche Leonardo Magnelli, argento nel kumite cadetti -63 kg. L'accorpamento con categorie di peso superiori non è stato sufficiente a impedire altri podi nel kumite: due bronzi per Rebecca Gaidella nella categoria U21 femminile -61 kg e nella Senior femminile -61 kg, un altro bronzo per Michele Callini nei Senior maschili -67 kg. Buone prestazioni anche per Jonathan Gentilini, quinto nel kumite cadetti -70 kg, e Luis Enrico Casadei, quinto nel kumite junior -61 kg. Nel kata cadetti femminile sono arrivati due bronzi grazie a Cristel Battistini ed Emma Missiroli. Terzo posto anche per Achille Mariotti nel kata Junior maschile e per Olivia Valetta nel kata Under 14 femminile. Nel kata U14 maschile Riccardo Bernardi e Nicolas Capanni hanno chiuso al settimo posto, così come Matteo Muccioli e Achille Mariottinel Senior maschile. Denise Bertozzi ha terminato la sue esperienza a Malta al quinto posto nell’Under 21 femminile. La squadra sammarinese ha inoltre ottenuto il quinto posto nel kumite a squadre maschile Senior con Michele Callini, Emanuele Magnelli e Alessio Magnelli, e nel kumite a squadre maschile Under 16 con Jonathan Gentilini e Leonardo Magnelli.

Il presidente federale Maurizio Mazza traccia un bilancio della spedizione sull’Isola dei Cavalieri: “Siamo soddisfatti della prestazione complessiva della squadra e dell’impegno e serietà dimostrato da tutti gli atleti. Abbiamo raggiunto un buon livello e stiamo ottenendo risultati importanti con i nostri atleti Senior che si sono confermati all’altezza di nazioni che vantano anche campioni europei e mondiali - prosegue -. Conferme sono venute dal settore giovanile in forte crescita, abbiamo avuto anche alcuni debutti sulla scena internazionale che si sono dimostrati all’altezza. Continueremo a lavorare con determinazione, nel frattempo lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: i Campionati Mondiali Under 21 a Bielsko-Biała in Polonia che si terranno questo weekend”.



c.s. FESAM



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