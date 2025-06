Dodici tifosi in partenza per la Bosnia: la Brigata arriva fino a Zenica per sostenere la nazionale sammarinese di calcio

Saranno dodici i tifosi che sotto l'emblema della Brigata Mai 1 Gioia e con il supporto della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio saranno presenti allo stadio “Bilino Polje” di Zenica per sostenere la nazionale di calcio di San Marino nella partita in trasferta contro la Bosnia, valida per il girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Anche stavolta il gruppo che dal 2012 porta il proprio sostegno alla selezione biancoazzurra è riuscito a organizzare la trasferta superando le difficoltà logistiche di una partita che si gioca al di fuori della capitale Sarajevo, organizzandosi per tempo trovando voli e trasporti capaci di poter arrivare in tempo per il match in programma alle ore 15 di sabato 7 giugno.

Per portare un po' di bandiere della Repubblica e striscioni ci saranno membri del gruppo in arrivo da sei Stati diversi: Italia, Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Olanda e Germania. Ancora una volta la dimensione internazionale della Brigata, aumentata sempre di più dal termine della pandemia a oggi, sta facendo sì che anche la presenza in trasferte logisticamente meno semplici stia diventando sempre più regolare, nella speranza che questo possa essere una consuetudine come è stata nel 2024, primo anno in cui la Brigata ha preso parte a tutti i match sia in casa che in trasferta.

Ottimi sono anche i numeri in vista dell'evento in casa contro l'Austria di martedì 10 giugno al San Marino Stadium, dove la Brigata porterà nel settore del tifo più “caldo” circa 40 tifosi, donne e uomini anche in questo caso di sette diverse nazionalità.

Sono numeri che appaiono piccoli in termini assoluti, ma importanti se si pensa che fino al biennio scorso le presenze come tifoseria erano molto più contenute, testimonianza di un lavoro che progressivamente, sempre in supporto e in collaborazione con la FSGC, sta portando i propri frutti.

Proprio in questa ottica nel 2025 sono in corso varie azioni che vanno oltre lo stadio, con una visione più ampia dei valori della Brigata: la donazione alla Pediatria del Policlinico di Modena e, prossimamente, a quella dell'Ospedale di Stato; la costituzione di un gruppo internazionale delle tifoserie dei piccoli Stati d'Europa; infine il progetto “San Marino 2027 – Capitale Europea del Tifo Pulito” presentato lo scorso 22 maggio con il supporto del Panathlon San Marino e il sostegno del Comitato Nazionale San Marino Fair Play. Su questo progetto, al momento, fa rumore il silenzio che sta arrivando dalle istituzioni nazionali, nonostante l'ottimo riscontro mediatico riscontrato nelle ore immediatamente successive la presentazione. Sarebbe davvero un peccato non cogliere questa grande opportunità e la speranza della Brigata Mai 1 Gioia è quella di poter avere occasione di riaffrontare la questione con le Segreterie di Stato preposte una volta superati gli impegni della Nazionale di questo mese. La Region's Cup mette San Marino per alcuni giorni al centro di un evento calcistico di rilevanza europea, ma con il progetto “San Marino 2027” siamo certi di poter persino alzare l'asticella e puntare il focus sui valori più alti della piramide sociale e sportiva. Ecco perché la Brigata invita le istituzioni sammarinesi, estendendo l'invito alla politica nazionale, a non perdere questa importante occasione, la cui deadline sembra lontana ma ormai appare dietro l’angolo.

c.s. Brigata Mai 1 Gioia