Dog Fun Run, debutto brillante per Paola Carinato e Icy: il binomio sammarinese inaugura la stagione di canicross in Val Brembana

Domenica, 7 settembre si è svolta la 1 edizione della Dog Fun Run in località Ceresola di Valtorta (1400m di altitudine) nella Val Brembana. Il binomio Paola Carinato&Icy ha inaugurato la stagione sportiva di canicross 2025-26 con una ottima prestazione partecipando nella categoria scooter. Il percorso di 4,8 km, tracciato dal Canicross Team, ha messo a dura prova i concorrenti con discese mozzafiato e altrettante ripide salite. Il binomio sammarinese si è messo in gioco interpretando al meglio la velocità, le molteplici curve e il terreno scivoloso. “Icy è partito come un fulmine, tanto da registrare 3’15” per il primo chilometro. È un cane-atleta esperto che sa riconoscere la via migliore. Per me è la prima gara in scooter (monopattino sportivo) e qualche sbavatura l’ho commessa nella conduzione del mezzo. È un segnale positivo per la nostra preparazione verso i Mondiali di novembre a Pardubice (Repubblica Ceca).” dichiara Paola Carinato.

c.s. San Marino Athletics Academy SMAA







