Domani la visita del presidente del CIJM Tizzano a San Marino.

Il presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) Davide Tizzano sarà a San Marino domani mattina per rendere visita al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Il due volte campione olimpico azzurro di canottaggio, eletto all’unanimità alla presidenza dai 26 Comitati Olimpici che si affacciano sulle tre sponde del Mediterraneo lo scorso ottobre, incontrerà i membri del Comitato Esecutivo nella sede del CONS, per poi visitare la struttura e alcuni impianti. Seguiranno l’incontro con il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernni e l’udienza privata con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Tizzano, per la prima volta sul Titano dalla sua elezione, ha scelto San Marino come prima tappa del suo tour nelle realtà sportive che compongono il Comitato dei Giochi del Mediterraneo.

