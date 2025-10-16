Domenica 19 ottobre tutto pronto per la SMOE RUN 10K e 5K a San Marino

Domenica 19 ottobre partecipa alla SMOE RUN 10K e 5K, una nuova avvincente sfida, sulle distanze certificate FIDAL di 10 km e 5 km, sullo spettacolare circuito cittadino al confine della Repubblica di San Marino, con partenza e arrivo al San Marino Outlet Experience. Il percorso completamente pianeggiante, costeggia il torrente Ausa e si sviluppa su un circuito di 5 km su strada chiusa al traffico.

SMOE RUN 10K e 5K è podistica competitiva FIDAL 10 km e 5 km, Corporate Run per team amatoriali e corsa/camminata non competitiva aperta a tutti, con partenza alle ore 9:30 dal San Marino Outlet Experience. La certificazione FIDAL del percorso della SMOE RUN 10K e 5K, peraltro in pianura, permetterà ai concorrenti di veder inserito il proprio tempo nelle graduatorie ufficiali, sia a livello internazionale sia nelle rispettive liste nazionali. Gli attuali record del percorso di gara appartengono a Francesco Guerra sulla 10K con il crono di 29' 35" e sulla 5K a Federico Riva con il crono di 14' 57".

La festa del running è pronta ed è aperta a tutti: dal pomeriggio di sabato 18 ottobre con gli SMOE Kids Games: dalle 15:00 alle 19:00 l’area del San Marino Outlet si accenderà dell’entusiasmo dei giovanissimi, gli under 16, ai quali sono riservate gare giovanili di velocità, resistenza, lancio del vortex, tiro con arco, arrampicata e tante altre sorprese! Spazio per tutti, poi, anche di domenica: oltre ai top runner, il percorso di 10 km e 5 km della SMOE RUN 10K e 5K accoglierà tutti coloro che praticano il running (amatori e squadre Corporate) o le diverse forme di cammino, dal fit e nordic walking alla semplice camminata.

Le iscrizioni on-line alla SMOE RUN 10K e 5K, il programma, il percorso e il regolamento ufficiale sono disponibili su ENDU e sul sito web www.tfsanmarino.com. Le iscrizioni on-line sono aperte fino al 15 ottobre, poi riapriranno nel villaggio accoglienza TFSM, il 18 ottobre (dalle 15:00 alle 18:00) e il 19 ottobre (dalle 8:00 alle 9:00), nella Event Plaza del San Marino Outlet.

C.s. - Track&Field San Marino

