Domenica a Montecchio si corre la Titano XCO, prima prova del Campionato Sammarinese Mtb 2020

Domenica 6 settembre, nel parco di Montecchio, andrà in scena la Titano XCO 2020, seconda prova del Caveja Bike Cup, organizzata dal San Marino Mtb Team. Sarà anche il primo atto del Campionato Sammarinese 2020 mountain bike, che proseguirà con l’appuntamento di domenica 27 settembre a Mercatino Conca e con la prova di Villa Verucchio del 25 ottobre, in occasione della Black Road XC Race, che assegnerà la maglia di campione sammarinese. Ci saranno due classifiche, in base alla fascia d’età: la prima fascia, 19 – 44 anni, riunirà le categorie Elite Master, M1 M2 e M3, mentre la seconda fascia, per gli over 45, raggrupperà le categoria M4, M5, M6, M7 e M8. Non verranno accettate iscrizioni di giornata, gli interessati dovranno effettuare la pre-iscrizione sul sito CavejaBikeCup.it

Comunicato stampa

