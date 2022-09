Ieri a Ravenna si è disputata la 1^ prova del Campionato individuale Regionale Gold allieve. Accompagnate dalla loro allenatrice Serena Sergiani sono scese in pedana le "tre nane power" Vannoni Ludovica, Lonfernini Ludovica e Ceccoli Sara.

Nella Cat. A1-A2 - Vannoni Ludovica 3^ classificata

Nella Cat. A3 - Lonfernini Ludovica 7^ classificata

E purtroppo Ceccoli Sara si è ritirata per infortunio. Un grande in bocca al lupo per la sua ripresa.

c.s. Mya Gym