Domenica ricca di eventi e soddisfazioni per il pattinaggio di San Marino

Fine settimana intenso per la Federazione Roller di San Marino che ha visto impegnato il settore roller freestyle a Riccione per il Campionato Nazionale UISP Inline Freestyle fase 2, organizzato dalla società sportiva di Riccione unitamente alla UISP Regionale Emilia Romagna. In questa occasione a scendere in pista sono state le bianco azzurre: Maya Fabbri, Eleonora Simoncini, Viola Pasquale e Alice Piccari. Le atlete si sono cimentate in un percorso di roller cross, dove hanno sfoderato le loro abilità correndo tra ostacoli, dossi, rampe, conetti, cercando di percorrerlo in minor tempo possibile, mettendo in risalto la tecnica e la preparazione fisica degli atleti; a mettersi in evidenza è stata Maya (categoria orsetti) ottenendo in entrambe le run disputate il miglior tempo. Anche Eleonora (categoria minion A) è riuscita a portare a casa un ottimo tempo arrivando in seconda posizione per un decimo di secondo. Viola (categoria Minion B), invece, si è aggiudicata il quarto tempo assoluto, seguita da Alice (categoria Minion B) con il sesto tempo. Nella stessa giornata al Multieventi Sport Domus di Serravalle si è disputato il Campionato Nazionale Sammarinese di Pattinaggio Artistico, riservato alle atlete del Titano, che già da tempo praticano la disciplina del pattinaggio artistico, ed il Trofeo Tre Torri, riservato alle atlete che da poco si sono avvicinate a questo sport. Per il Campionato Sammarinese le atlete sono state divise in tre categorie di difficoltà e il titolo di campionessa è andato a Elisa Benedettini (cat. Allievi), Eleonora Della Valle (cat. Esordienti) e Agata Righi (cat. Giovanissimi). Il Trofeo Tre Torri, competizione riservata ad atleti che si sono avvicinati da poco al pattinaggio artistico, è stato aperto a società sportive italiane di pattinaggio artistico. All’invito hanno risposto società della Toscana, del Veneto e dell’Emilia Romagna: la giornata è quindi trascorsa all’insegna del divertimento e della professionalità e anche in quest’occasione la Federazione Sammarinese non ha perso l’occasione di far conoscere il progetto per REALIZZARE IL SOGNO DI ELLY per la realizzazione della pista di pattinaggio e l’evento che porterà il suo nome. A giudicare i circa 90 atleti sono state Carlotta Gambuti, responsabile giudici della Federazione di San Marino, in qualità di Presidente di Giuria, Nicoletti Greta e Asia Succi della società sportiva di Riccione, e Silvia Marchetti della Federazione di San Marino. Non sono mancate posizioni sul podio anche per le giovanissime atlete del Titano: Olimpia Bianchi (cat. Cesta B), medaglia di Bronzo; Sophie Francioni (cat Cesta D), medaglia d’oro; Stella Pasquali e Agata Biordi (cat. Cesta E), rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo.

FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS