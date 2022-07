Domenica stellare per gli arcieri dei Lunghi Archi di San Marino a Bagno di Romagna

Domenica stellare per gli arcieri dei Lunghi Archi di San Marino a Bagno di Romagna.

Trasferta vicina nell’ultima gara FIARC disputata, questo ha fatti sì che il gruppo fosse molto nutrito, ben 18 gli arcieri che vi hanno partecipato, nutrito anche il numero di podi e piazzamenti ottenuto dai ragazzi della compagnia Sammarinese, che hanno monopolizzato la gara. Su tutti ancora una volta, Denis Pedrelli, senza rivali nella categoria Ricurvo, suo il primo gradino del podio, sempre nella stessa categoria, il bravo Denis Pironi, conquista il terzo posto, a seguire il secondo podio di fila per Davide Filipucci, secondo nella categoria Arco Storico, bene anche il fratello Andrea Filipucci che per una manciata di punti, non gli riesce di affiancarlo sul podio, quarto sempre nella stessa categoria, secondo posto anche per il cucciolo Natan Pedrelli, nella categoria Ricurvo, podio anche nella categoria Arco Nudo, prima gara dopo il cambio di categoria, Federica Valli, si aggiudica un ottimo secondo posto. Alla sua prima gara in assoluto e solo qualche mese di esperienza, Alessia Staccoli, stupisce tutti e si aggiudica un bellissimo terzo posto nella categoria Ricurvo, terzo posto anche per la più navigata Annalisa Dolci, non nuova a queste imprese con il Longbow, per finire in bellezza la giornata arriva anche un podio nella categoria Longbow Maschile, in costante crescita nelle ultime gare Renato Osella, anche lui da anni nel circuito, si aggiudica il terzo gradino del podio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: