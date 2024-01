Donazione del Cattolica Calcio al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale di Rimini

E’ stata consegnata nella mattinata di mercoledì 24 gennaio la somma di 1100 euro all’Oncoematologia Pediatrica di Rimini, donati grazie ad una raccolta fondi avviata su iniziativa della prima squadra del Cattolica Calcio supportata dagli ultras del club giallorosso. La delegazione che si è presentata in reparto (accompagnata anche da due personaggi di The Marvel Friends), composta da Federico De Bonis, Mattia Valeri, Fabio Cuomo, Jacopo Antonelli, Omar Santini, Luca Valeriani e Alessandro Rossi, è stata accolta dalle dottoresse Roberta Pericoli, direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, ed Elena Fabbri, dalla coordinatrice infermieristica Anna D’Elisa e da Manuela Guido dell’Ufficio Fundraising. La dottoressa Pericoli a nome dell’Ausl Romagna e del personale che lavora in reparto ringrazia la prima squadra e gli ultras del Cattolica Calcio per questa donazione che andrà a sostenere le attività del reparto dedicate ai giovani pazienti.

cs Ausl Romagna

