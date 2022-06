Dopo oltre 50 anni la sfida al Giro del Monte continua nel segno della condivisione

Era il 1971, quando per una sfida nata tra amici sullo Stradone si svolse la prima edizione del Giro del Monte. Da una scommessa vinta 51 anni fa, con lo spirito dell’inclusione, oggi è entrato nel cuore di tutti coloro che vogliono divertirsi correndo o camminando, sullo storico circuito cittadino attorno al Monte Titano. Tra le tante novità dell’edizione 2022 c’è un importante riconoscimento, voluto dalle Associazioni “Veterani Sportivi Sammarinesi” e “Lo Stradone”, che vuole premiare il concorrente più giovane del Giro del Monte. A ricevere questo importante premio, non un concorrente singolo, bensì una intera classe di coetanei, la 2° F della Scuola Media di Serravalle, che il 14 maggio si è presentata unita sulla linea di partenza di Porta del Paese e con grande entusiasmo ha completato tutto il percorso fino al traguardo, ancora una volta tutti uniti perché era più importante condividere quel momento assieme, come una grande famiglia, questa volta supportati non solo dai genitori di tutti i ragazzi, ma anche dal professore di educazione fisica Roberto Tomassini. Alla consegna del premio, oltre ai protagonisti di questa bellissima esperienza, il Preside Remo Giancecchi, la Vice Preside Catia Cesarini, il Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani e il Presidente della Track&Field San Marino Samuele Guiducci.