Doppio appuntamento e doppie soddisfazioni per il roller del Titano

Sabato 18 Maggio alcuni atleti della società di Roller del San Marino dovevano recarsi in trasferta a Riccione per il Trofeo promozionale "In riva al Mare", ma le condizioni meteorologiche avverse non hanno consentito lo svolgimento della gara. La pioggia però non ha fatto i conti con una squadra determinata ed affiatata. Così il Trofeo in riva al mare si è trasformato nel Trofeo di Freestyle sul Titano, che grazie alla collaborazione ed alla sinergia che il Riccione ha sempre avuto con il San Marino, i giovani atleti hanno potuto disputare la loro competizione e divertirsi. Per il San Marino le soddisfazioni non sono mancate: Tania D'antonio, classe 2010, ha conquistato il gradino più alto del podio; Tommaso Terenzi, classe 2012, è giunto terzo e Simone Brizi, classe 2011, ha messo al collo la medaglia di bronzo. Il tempo di spegnere le luci e riposarsi che il fine settimana è proseguito con il Trofeo Kinder Coni+Sport: competizione promossa dal Coni che ha visto gli skaters dai 10 ai 12 anni di ogni regione confrontarsi in una prima fase regionale, in cui solo il primo classificato ha l'accesso alla fase nazionale programmata dal 26 al 29 settembre a Crotone. La competizione si svolgeva sulle discipline del roller cross e dello speed slalom, e la classifica finale è la combinata tra le due specialità. Per il Titano Matilde Terenzi, classe 2008, ha gareggiato, ma l'emozione le ha giocato un brutto scherzo nella fase di spareggio, facendola scendere in terza posizione, ma disputando comunque una buonissima gara. Matilde, carica da questa esperienza sportiva, continua la sua preparazione agonistica per affrontare la Coppa Italia a Macherio il 1-2 giugno.

FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS