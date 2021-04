Doppio oro, di Bartolini e Marcaccini, ai Campionati Italiani Bowhunter per i Lunghi Archi di San Marino

Doppio oro ai Campionati Italiani Bowhunter per i Lunghi Archi di San Marino. A Massa Marittima, in provincia di Grosseto, nell’ultimo weekend, si sono svolti i Campionati Italiani Bowhunter Fiarc, dove tra i 350 partecipanti, erano presenti anche 8 arcieri della compagnia Sammarinese, c’erano da difendere un titolo di campione Italiano di Maddalena Marcaccini nella categoria Freestyle Compound e un terzo posto di Marino Bartolini nella categoria Ricurvo Moderno, conquistati due anni fa, ma l’evento ha regalato soddisfazioni ancora più grandi; la pluricampionessa Marcaccini, conferma il titolo, nonostante la poca preparazione dovuta al mancato allenamento specifico per queste gare, la lontananza dal campo di allenamento, non le ha permesso di allenarsi regolarmente, causa le restrizioni Covid, ma al momento giusto ha prevalso la bravura della portacolori Biancoazzurra, due giorni di gara pressoché perfetti, l’hanno portata sul gradino più alto del podio. Primo titolo in carriera meritatissimo, invece per Marino Bartolini, tante le vittorie in campo Regionale, ma mai in un Campionato Nazionale; dopo un primo giorno di gara molto buono, con un vantaggio che sembrava più che rassicurante, il secondo giorno, la tensione gli gioca un brutto scherzo, partenza più che positiva, ma verso metà gara, qualche errore, permette all’avversario diretto di raggiungerlo e superarlo di 30 punti, ritrovata, però la concentrazione, piano piano e punto su punto, a due piazzole dalla fine, ritorna in testa, nell’ultima piazzola di tiro, un centro perfetto, mette al sicuro risultato e titolo. Come detto, la spedizione era composta da 8 arcieri, alcuni, già con esperienza in eventi così importanti, altri invece allo loro prima gara; da segnalare su tutti Federica Valli, con alle spalle solo qualche gara Regionale, nella categoria Ricurvo Tradizionale, sfodera già dal primo giorno una prestazione Super, quinto posto con il podio a soli 12 punti, nel secondo giorno di gara però viene fuori la maggiore esperienza di arciere più navigate, sesto posto finale comunque e la consapevolezza che con un po’ più di esperienza potrà essere sicuramente in futuro una grande protagonista. Bellissimo anche il percorso di Gianni Ottaviani, in una categoria molto combattuta come quella del Longbow, partenza in salita per qualche errore dovuto alla tensione, la classifica dopo il primo giorno, lo vede all’11esimo posto, durante il secondo giorno di gara, mantiene una buona condotta, che lo porterà alla fine di guadagnare una posizione, non è mai facile recuperare terreno perso, peccato per gli errori del giorno prima ma il potenziale c’è con buone prospettive per il futuro. Nella stessa categoria era presente anche Vito Campo, due giorni di gara identici, che alla fine lo portano a posizionarsi a metà classifica. Nella categoria Arco Storico, c’era in gara Davide Filipucci, purtroppo per lui, poca la preparazione e la condizione fisica, dopo la lunga quarantena dovuta al Covid, che non gli ha permesso di gareggiare al meglio; il punteggio, distante dai primi già dal primo round, lo ha penalizzato, buono comunque il sesto posto finale. Prima esperienza in assoluto per Carlo Chiaruzzi e Mauro Masini, esperienza formativa, che con il tempo potrà essere sicuramente un buon bagaglio per il futuro, bravi nella condotta di gara per tutte e due le giornate.

c.s. Lunghi Archi San Marino