Dressage: ottimi risultati per le amazzoni sammarinesi ai Regionali

Sabato 26 e domenica 27 ottobre si sono svolti presso Le Siepi di Cervia i Campionati Regionali Emilia Romagna di Dressage, a cui ha partecipato una rappresentativa di sei giovanissime amazzoni della FIS, guidate dall'istruttrice Federale Jessica Parma. Il Trofeo Regionale Promesse ha visto Valentina Volpini su Pisellino al secondo posto, mentre Athina Nikolakopoulos su Bambi ha concluso in quinta posizione. Nel Trofeo Regionale Speranze, Eleonora Della Valle su Rondine ha conquistato la medaglia d'oro, seguita da Mia Lanci su Pisellino al terzo posto, Elisa Schenardi su Walzer sesta e Alisia Mancini su Bambi settima. Medaglia d'argento per l'istruttrice Federale Jessica Parma su Morfeo nel Trofeo Regionale Senior F. La FIS esprime la propria soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti e si complimenta con le giovanissime amazzoni e con la loro Istruttrice.