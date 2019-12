Due fine settimana intensi per il gruppo di Danza Sportiva della Federazione Sammarinese Sport Speciali

Due fine settimana intensi per il gruppo di Danza Sportiva della Federazione Sammarinese Sport Speciali.

Domenica 8 dicembre si è disputata a Siena la competizione Siena Open 2019 del calendario gare del Movimento Italiano di Danza Sportiva. Il gruppo degli atleti della FSSS, diretti dai tecnici Sabrina Minguzzi e Leonardo Orazi ha partecipato nella disciplina Show Dance con una coreografia legata all’indimenticabile film Blues Brothers. Grande successo per i ragazzi i quali, in pista assieme ai partner della danza integrata, hanno stregato il pubblico che in quel momento gremiva il palazzetto ottenendo una lusinghiera votazione da parte della giuria tecnica. Durante la giornata la gara di danza ha lasciato spazio alla manifestazione “Diversamente Danza” organizzata dall’associazione “Se mi aiuti ballo anch’io” giunta quest’anno alla nona edizione, durante la manifestazione, molto partecipata da diverse realtà dell’associazionismo toscano, i ns atleti si sono nuovamente esibiti con una coreografia tratta dal film “The Mask", raccogliendo ancora una volta il forte apprezzamento da parte del pubblico sugli spalti. Questo appuntamento ha seguito di pochi giorni un altra attività del gruppo il quale, nella giornata di domenica 1 dicembre ha partecipato con successo alla selezioni di Ballando On The Road, presso il Centro Commerciale Le Befane di Rimini. In questa occasione il gruppo si è esibito alla presenza di Milli Carlucci, Carolyn Smith, Raimondo Todaro, Simone di Pasquale e Stefano Oradei. La bravura e la simpatia degli atleti ha permesso di passare alla seconda fase del casting costituito da una intervista a tutti i componenti e da alla compagine la possibilità di essere selezionati per una futura partecipazione ai programmi del circuito RAI.

c.s. FSSS

I più letti della settimana: