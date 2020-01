Due nuovi calciatori per il Cosmos

Due nuovi calciatori per il Cosmos.

La Società Sportiva Cosmos comunica di aver ingaggiato nella finestra invernale di mercato due nuovi calciatori per rinforzare ulteriormente la squadra, allenata da Cristian Protti, in vista delle prossime partite della seconda fase del campionato calcistico sammarinese. I dirigenti gialloverdi si sono assicurati le prestazioni del difensore Daniele Villa, classe 1982, ex Juvenes/Dogana, Valfoglia e Marignanese, e dell’attaccante Marseljan Mema, classe 1997, ex Faetano, Igea Marina e Bakia Cesenatico.



Foto Gallery

I più letti della settimana: