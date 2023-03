Due podi per la Federazione Sammarinese Roller Sports

Nella giornata di domenica 26 Marzo Michaela Romana Righi ed Elisa Benedettini insieme all'allenatrice Erica Borgagni si sono recate nella città di Correzzola in provincia di Padova per il Trofeo Interregionale ACSI "Città di Correzzola 2023". Le atlete hanno iniziato le loro performance con molta tensione; questo ha portato Michaela a commettere diverse imperfezioni che non le hanno permesso di eseguire il disco nel migliore dei modi ma, comunque, è riuscita a portare a casa un ottimo punteggio. Elisa, dopo un primo momento di smarrimento che le ha fatto dimenticare il disco di gara, è stata bravissima ad improvvisare per riuscire a portare a termine tutte le difficoltà richieste, anche se si aspettava molto di più da se stessa e avrebbe avuto molte possibilità di arrivare prima. Tutto sommato in questa pista tutte le atlete hanno eseguito i loro dischi in maniera meno veloce del solito, quindi non si è notata come al solito la differenza con le atlete del Titano, abituate ad una pista piccola in cui non riescono a prendere velocità. La delegazione è quindi rientrata in Repubblica soddisfatta dei risultati ottenuti.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Roller Sports

