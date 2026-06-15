Due Titani si sono sfidati sul Titano. Daniel Destino vince il 1° Trofeo Billiards Summer

Domenica 14 giugno 2026 le stelle del biliardo hanno brillato sul Titano.

Si è svolto il 1° Trofeo Billiards Summer – Repubblica San Marino” , gara organizzata dalla Fe.Bi.S.S. Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese con la progettazione di Mario Cenci (Consigliere Federale della Federazione) e in collaborazione con Il Ritrovo 2.0 di Dogana. La gara era riservata a 32 giocatori che rappresentano il meglio del panorama biliardistico Nazionale italiano e Sammarinese delle boccette. Dopo le varie partite di qualificazione (ad eliminazione diretta ai punti 100) si è giunti alla finalissima tra due veri Titani del biliardo: Daniel Destino di Bologna (giocatore eccelso sia su biliardi internazionali che quelli con le buche) ed Enrico Rosa di Rimini (pluricampione Italiano in varie specialità).

Una partita di altissimo livello tecnico che è stata seguita attentamente sia dal folto pubblico presente in sala biliardi, sia dalle centinaia di persone che hanno seguito le dirette video da casa. Alla fine di una partita spettacolare si è imposto Daniel Destino che è stato poi premiato da Michele Lanci, Presidente Fe.Bi.S.S. La premiazione del 2° e dei 3° class. è stata effettuata da Emanuele Vannucci, Membro del Comitato Esecutivo del CONS Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

Presente durante tutta la manifestazione l’organizzatore e Consigliere Federale Fe.Bi.S.S. Mario Cenci.

Gradita presenza degli ospiti Loris De Cesari Consigliere Federale Fisbb e Luciano Naldi Presidente Regionale Emilia Romagna Fisbb. Non ha potuto presenziare Fabio Gardella, Presidente Endas Emilia Romagna, ma ha inviato un messaggio di saluto e ringraziamento che è stato letto a tutti i presenti.

La classifica finale dell’evento è la seguente:

3° Posizione per Paolo Zafferani (San Marino) protagonista di una partita al cardiopalma con Enrico Rosa, e Sandro Celani (Ascoli Piceno)

5° classificati: Simone Cardellini (Rimini), Cristian Gasperini (Imola), Marco Merloni (Forlì Cesena), Alberto Andruccioli (Rimini).

Si classificano al 9° posto : Carlo Sandrini ( Reggio Emilia), Michael Vassura (Ravenna), Simone Rinaldi (Macerata), Valentino Cristofori (Ravenna), Andrea Ribani (Bologna), Federico Campeggio (Bologna), Stefano Bussei (Reggio Emilia) , Alessandro Nerla (Ascoli Piceno).

Classificati 17° posizione: Iuri Minoccheri (Forlì ), Stefano Palazzesi (Macerata), Alex Galli (Rimini), Luca Molduzzi (Ravenna), Claudio Novello ((Savona), Alex Ragazzini (Ravenna), Maurizio Zoffoli (Ravenna), Fabio Zaccaria (Genova), Paolo Gamboni (Rimini), Moris Borselli (PU), Loris Principi (Ancona), Alessandro Stella (Forlì Cesena), Richard Galiandro (Forlì Cesena), Roberto Bilancini (Perugia), Daniele Fiorini (Macerata), Massimo Vanin (Venezia). Un sentito ringraziamento dall’organizzatore Mario Cenci e dalla Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese a tutti i giocatori partecipanti, agli arbitri, a Sergio Carlucci gestore de Il Ritrovo 2.0, a tutti coloro che si sono adoperati affinchè la manifestazione si svolgesse nel migliore dei modi.

Grazie a San Marino RTV per l’attenzione dedicata all’evento.

Ci auguriamo che l’evento porti visibilità alla nostra Repubblica e dia risalto allo sport del biliardo boccette

Allego le seguenti foto:

• 1 - Daniel Destino premiato da Michele Lanci

• 2 - Enrico Rosa premiato da Emanuele Vannucci

• 3 - Paolo Zafferani (San Marino) premiato da Emanuele Vannucci

• 4 - Sandro Celani premiato da Emanuele Vannucci

• 5 - Mario Cenci con da sx arbitro Mauro Galassi, direttore di gara Angelo Iuzzolino, Daniel Destino, arbitro Mario Casadei.

• 6 - Giocatori semifinalisti: da sx Zafferani, Destino, Celani, Rosa.



Comunicato stampa

Fe.Bi.S.S.









