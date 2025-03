Due titoli per l’Olimpus ai campionati italiani master

Ottime prestazioni e due titoli nazionali per la squadra Olimpus ai campionati italiani master che si sono svolti ad Ancona questo weekend, a partire dal primo posto sui 60m SM55 di Sokol Shepetja che conquista il gradino più alto del podio con un tempo di 7.57, seguito da Marcello Carattoni che registra un buon 7.76 (decimo assoluto) Nella categoria SM 45 per poi classificarsi sesto nei 200m con un tempo di 24.91; Vittoria anche per Katrin Arnold nel getto del peso SF35, che con il suo 8.52 conquista prima posizione e titolo italiano.

cs Olimpus

