Due vittorie per le formazioni sammarinesi nei Campionati a Squadre. Rosti protagonista nella tappa del circuito Junior Next Gen a Merano

Due successi e una sconfitta per le formazioni biancazzurre impegnate nei Campionati a squadre. Le ragazze che militano in Serie C hanno vinto 3-1 contro il CT Rimini. Vittorie rotonde in singolare per Silvia Alletti e Talita Giardi, che poi hanno portato a casa il punto anche in doppio per 6-0 6-0, mentre Serena Pellandra ha ceduto nel suo singolare al termine di un match combattuto. Ad una giornata dal termine della prima fase le biancazzurre sono prime nel girone con 3 vittorie in altrettante partite disputate. Si è già avviata la seconda fase, invece, per le formazioni Under 14 A e Under 16. I primi hanno ceduto 3-0 al CT Cervia. In campo Alex Sciutti e Mattia Bruschi nel singolare e la coppia Lonfernini – Fantini in doppio. La squadra Under 16 si è imposta per 2-1 sul campo del CT Marino Casalboni a Santarcangelo. Successi in singolare per Nicolò Bollini e Gian Nicola Lonfernini, mentre Muccioli e Pedrella Moroni hanno ceduto al tie-break nel doppio. Buone notizie sono arrivate, infine da Merano dove Matteo Rosti, nominato recentemente atleta di interesse federale, è arrivato in semifinale nella seconda tappa dello Junior Next Gen Under 14 a Merano, cedendo 7-5 6-3 al vincitore del torneo e si è aggiudicato il titolo di doppio in coppia con Pietro Galimberti.

C.s. - Federazione Sammarinese Tennis







