È Babbo Basket al Multieventi!

In occasione dell’imminente Festa del Papà, la Federazione Sammarinese Pallacanestro ha voluto organizzare, con la collaborazione preziosa di Coolthings, una giornata speciale all’insegna della famiglia e della palla a spicchi. È doppia B, “Babbo Basket”, una serie di partite tra papà e figli che hanno coinvolto tutte le categorie del Minibasket e il Settore femminile.

Gli istruttori ed educatori FSP, Valentini, Messina, Cristiano e Colella, hanno coinvolto le annate 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Per ogni classe d’età, sfida babbi contro figli, con partite da due tempi di 10’ e presentazione ufficiale prima del match. Un bel modo per divertirsi assieme e per condividere il parquet come avversari per un giorno.

Con i babbi vestiti di bianco e i piccoli Titani in blu, si è partiti alle 9.30 con le fasce d’età più piccole, per poi proseguire ogni ora con le annate successive. Il gran finale nel primo pomeriggio con i 2014-2015 e con il Settore femminile (2014-2015-2016).

Un grazie al nostro partner Coolthings, con Jessica Gasperoni che è stata omaggiata dal presidente FSP, Luca Liberti.

Per la nostra pallacanestro è stata una mattinata di sorrisi e festa, di coinvolgimento e condivisione, con la grande partecipazione delle famiglie assieme ai bimbi. Un evento da veri Titani!



Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Pallacanestro









