E-games: serata sfortunata per il duo sammarinese nella Week 3 di FIFA eWorld Cup 2026

C’era anche San Marino tra le nazioni che hanno preso parte nei giorni scorsi alla Week 3 del torneo di e-gaming FIFA eWorld Cup 2026. A rappresentare il Titano, come accaduto nei mesi scorsi, il duo di giocatori sammarinesi rappresentato da Alexandro Burgagni (AxBy94) e Christian Pala (Cobra32). Le sfide virtuali della Week 3 si sono giocate on-line su E-Football, il videogioco ufficiale della competizione. Nel primo incontro i Titani hanno ceduto di misura al Montenegro (0-1) poi nella seconda partita sono stati sconfitti per 3-0 dall’Inghilterra. Nella terza sfida è la Bielorussia ad imporsi con una rete su San Marino (1-0) mentre nell’ultima partita i Titani cedono alla Georgia (5-0). Si chiude quindi l’avventura del duo sammarinese nella competizione, che prosegue con le fasi successive.



Comunicato stampa

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