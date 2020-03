È scomparso Luciano Casadei, storico Segretario Generale della FSGC

È scomparso Luciano Casadei, storico Segretario Generale della FSGC.

La notizia purtroppo è confermata: Luciano Casadei, all’età di 62 anni, è deceduto nelle ultime ore. La Federcalcio di San Marino con grande tristezza e profondo cordoglio apprende della scomparsa dello storico Segretario Generale, in carica per sette mandati e 28 anni consecutivi in seno al Consiglio Federale. Per anzianità di servizio secondo solo a Giorgio Crescentini nella storia dei quadri del calcio sammarinese, Casadei è stato il Segretario Generale delle prime volte: l’affiliazione a UEFA e FIFA, il primo campionato ed il debutto dei club biancoazzurri nelle competizioni continentali - per citare solo alcuni dei passaggi fondamentali che ha vissuto e sostenuto in prima persona - sono pietre miliari della storia del calcio del Titano che si sono concretizzate nel corso degli anni nei quali la gestione amministrativa e delle competizioni erano a lui deputate. Il Consiglio Federale, i dipendenti e la Federcalcio tutta si stringono con immensa commozione attorno alla famiglia di Luciano Casadei, esprimendo le più sentite condoglianze e l’immutata gratitudine nei confronti di uno dei grandi del calcio sammarinese.

Comunicato stampa

FSGC

I più letti della settimana: