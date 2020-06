È stato confermato dalla dirigenza della Società Sportiva Cosmos, per la terza stagione consecutiva, Fabio Giovagnoli

Il centrocampista italiano ex Verucchio e Villa Verucchio afferma: “Sono molto contento e motivato nel rimanere per il terzo anno consecutivo alla Cosmos, è quasi una seconda famiglia per me! Ho un rapporto splendido con tutti, dirigenti e compagni di squadra quindi la mia scelta è stata piuttosto facile. La stagione 2019/2020 è stata una stagione in chiaroscuro a causa della mancanza di risultati, soprattutto all'inizio. Nel Q2 sembrava avessimo cambiato marcia e stavamo raccogliendo anche buoni risultato, ma l’emergenza coronavirus ci ha impedito di andare avanti in campionato nel migliore dei modi... Al tempo stesso, però, è giusto che la salute venga prima di tutto. Dalla prossima stagione mi aspetto di fare un ulteriore step in avanti a livello di squadra, beneficiando anche della riconferma di mister Protti, col quale abbiamo intrapreso un percorso lo scorso anno, provando a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. A livello personale, invece, mi auguro di trovare maggiore continuità e magari qualche gol in più che sicuramente non fanno mai male!”.