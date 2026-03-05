EA7 World Legends Padel Tour: svelato il calendario 2026

EA7 World Legends Padel Tour: svelato il calendario 2026.

Giunto alla sua terza edizione, riparte EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, il circuito mondiale di padel riservato alle Legends del calcio, tra cui Luca Toni e Luca Ceccarelli, attuali campioni del mondo in carica, trionfatori alle Finals di Miami nel 2025. EA7 Emporio Armani, per il terzo anno consecutivo, è Title Sponsor e Official Outfitter dell’intero tour mondiale. La stagione 2026 prenderà il via a Milano, città che ospita l’evento per la prima volta, mentre tra le altre novità del calendario figurano Hong Kong e Shanghai. La prima tappa si svolgerà il 13 e il 14 marzo sui campi del Padel Zenter Scalo Farini (via Valtellina 5, con ingresso gratuito). I primi campioni in campo saranno il Pallone d’Oro Andriy Shevchenko, Campione d’Europa con il Milan, e cinque Campioni del Mondo: Luca Toni (Germania 2006 - Italia), Marco Materazzi (Germania 2006 - Italia), Vincent Candela (Francia 1998 - Francia), Fernando Llorente (Sudafrica 2010 - Spagna), Nelson Dida (Corea/Giappone 2002 - Brasile). Completano l’elenco dei partecipanti: Christian Vieri, Diego Perotti, Alessandro Costacurta, German Denis, Alessandro Matri, e Ivan Rakitic, Campione d’Europa e del Mondo per club con il Barcellona. “Il nostro obiettivo è chiaro fin dall’inizio, e cioè migliorare anno dopo anno, tappa dopo tappa. I nostri standard sono unici nel panorama internazionale, e le nostre Legends ce lo riconoscono ogni volta. Rappresentiamo ormai un punto fermo per tutte loro. Ci tengo a ringraziare EA7 Emporio Armani, nostro partner storico, oserei dire nostro grande amico da sempre, e tutti gli sponsor che ci accompagnano in questa grande avventura. Sono contento di partire da Milano che, al pari di Hong Kong e Shanghai, rappresenta una novità assoluta per il nostro circuito. In quest’edizione 2026, inoltre, porremo molta attenzione sul fronte della beneficenza”, ha dichiarato Alessandro Moggi, presidente di World Legends Padel Tour. Da quest’anno UNITED sarà Social Impact Partner ufficiale: in ogni tappa del tour, in collaborazione con le amministrazioni locali, verrà individuato un progetto di riqualificazione sportiva da adottare, attraverso una donazione. In ogni tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour, tutti gli stakeholders a cui è riservata una lounge nei luoghi di gara avranno la possibilità di incontrarsi per discutere possibili partnership, come all’interno di un vero e proprio club. Oltre al Title Sponsor e Official Outfitter EA7 Emporio Armani, partner dell’intero tour, fin dalla tappa milanese faranno parte della famiglia del World Legends Padel Tour anche MINI Italia in qualità di Automotive Partner e Gerard Charles in qualità di Official Timekeeper.

CALENDARIO 2026

13/14 marzo: Milano

17/18 aprile: New York

6/7 giugno: Istanbul

11/12 settembre: Roma

25/26 settembre: Amsterdam

16/17 ottobre: Shanghai

30/31 ottobre: Hong Kong

28/29 novembre: Finals Dubai

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: