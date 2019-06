Ecco le prime dichiarazioni di Cristian Protti come nuovo allenatore della Società Sportiva Cosmos, squadra militante nel campionato sammarinese di calcio.

“È da qualche anno che i dirigenti mi contattano per chiedermi di venire ad allenare il Cosmos. Al termine della mia ultima esperienza al Domagnano, è nata un po’ per caso l’occasione per approdare al club gialloverde di Serravalle ed è finalmente diventata realtà dopo aver raggiunto l’accordo con la dirigenza. Sono molto contento di essere il nuovo allenatore della Società Sportiva Cosmos, era uno dei pochi posti in cui mi sarebbe piaciuto lavorare. I dirigenti li conosco e li stimo da anni; ora li sto sentendo spesso perché stiamo cercando di apportare migliorie alla rosa, ovviamente senza stravolgerla troppo, per la prossima stagione. Ho trascorso diversi anni nel Domagnano, tanto da considerarlo come una specie di seconda famiglia, e mai mi scorderò dei bei momenti condivisi con i giocatori e i dirigenti. Riguardo il nuovo anno sportivo, ancora è troppo presto per fissare gli obiettivi da raggiungere, ma prometto ai tifosi che tutti noi del Cosmos ci impegneremo al massimo per disputare una stagione positiva, bella e divertente. Sarebbe stupendo poter conquistare qualche risultato eclatante sul campo: qui ho trovato tanta voglia di fare qualcosa di veramente straordinario”.