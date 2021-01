eEuro 2021: sabato il torneo di selezione

eEuro 2021: sabato il torneo di selezione Sabato prossimo, al San Marino Stadium, si terrà il secondo torneo di selezione per formare la Nazionale sammarinese di eFootball con vista verso eEuro 2021, il secondo torneo continentale sviluppato sulla piattaforma Pro Evolution Soccer, in questo caso nella sua edizione 2021. Dopo i buoni risultati riscontrati nell’avventura inaugurale, San Marino punta ad ulteriori progressi. Ma, prima, bisogna allestire la squadra che andrà a competere nell’Europeo virtuale. Tuttavia, non si partirà da zero. Il nome di uno dei due titolari è già noto: nessun dubbio sul fatto che Giuseppe Taddei – gamer di recente assoldato dalla Sampdoria – continuerà a far parte della Selezione biancoazzurra, forte anche dei notevoli risultati ottenuti lo scorso anno. Il secondo titolare e le riserve, invece, emergeranno in seguito al torneo di sabato pomeriggio.

Non sarà quest’ultimo a definire la composizione finale della Nazionale biancoazzurra; sarà invece un Commissario Tecnico, il cui nome verrà reso noto prossimamente, ad assumersi l’onere di questa decisione. Il torneo, però, giocherà un ruolo fondamentale in questo senso. L’evento sarà ospitato come detto al San Marino Stadium, dove saranno osservate tutte le disposizioni di sicurezza richieste dalla situazione sanitaria attuale. Il torneo prenderà il via alle 14:00. C’è tempo fino a venerdì 15 gennaio per iscriversi. Questi i requisiti necessari: età minima 16 anni residenza o cittadinanza sammarinese iscrizione alla community TIFO TITANO Il regolamento sarà messo a disposizione di tutti gli iscritti tramite la newsletter di TIFO TITANO. Resta poco da aggiungere se non l’auspicio che quello di sabato si riveli un evento prima di tutto divertente, ma anche capace di fare emergere altri talenti sammarinesi del football virtuale. Iscrivetevi numerosi: la Nazionale vi aspetta!

FSGC | Ufficio Stampa

